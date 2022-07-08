الصفقة الخامسة.. لونجليه يدعم دفاع توتنام

أعلن نادي توتنام الإنجليزي ضم المدافع الفرنسي كليمون لونجليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من برشلونة الإسباني.

ويواصل الفريق اللندني تدعيم صفوفه إذ أصبح لونجليه الصفقة الخامسة في سوق الانتقالات الصيفية لكتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي.

فانضم للديوك كل من: ريتشارليسون قادما من إيفرتون، ويفيس بيسوما قادما من برايتون، وإيفان بيريسيتش وفراسر فورستر في صفقتي انتقال حر.

الفرنسي البالغ 27 عاما سيدعم الديوك اللندنية في مهمتها الموسم المقبل بالمشاركة في المسابقات المحلية وكذلك دوري أبطال أوروبا.

Wélcome to Spurs, Clément Lenglet! 🙌 pic.twitter.com/PCDVAzun5c — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022

بدأ لونجليه مسيرته مع فريق نانسي الفرنسي وانضم للفريق الأول في 2013، وقاد الفريق موسم 2015-16 للتأهل للدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وانتقل لونجليه بعد ثلاث سنوات ونصف إلى الدوري الإسباني وتحديدا إشبيلية، وبقميص النادي الأندلسي شارك في 59 مباراة مساهما في وصول الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2017-18.

ودعم الفرنسي دفاعات برشلونة في صيف 2018 بعد موسم ونصف مع إشبيلي، فخاض 159 مباراة في جميع المسابقات ومتوجا بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

وخاض لونجليه في الموسم المنقضي 27 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة.

اقرأ أيضًا

خاص - موقف روي فيتوريا من تدريب المنتخب

روي فيتوريا.. مستعد لكل شيء

لاعب ريال مدريد يتحدث عن صلاح

الرجاء المغربي يستغنى عن 11 لاعبا