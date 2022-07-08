صاروخ النني "القائد" و90 ثانية لـ جيسوس يكتبان انتصار أرسنال على نورنبيرج وديا

قاد محمد النني والوافد الجديد جابريل جيسوس، أرسنال الإنجليزي لقلب تأخره على نورنبيرج الألماني في ثاني اختباراته الودية استعدادا للموسم المقبل بنتيجة 5-3.

المباراة أقيمت على ملعب ماكس مورلوك ستاديون في مدينة نورمبيرج الألمانية وعرفت تقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد في الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عدة تغييرات أبرزها مشاركة محمد النني والذي ارتدى شارة القيادة عقب خروج هيكتور بيليرين.

وكذلك شارك جابريل جيسوس في أول ظهور له عقب انضمامه قادما من مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

جيسوس احتاج لما يقارب 90 ثانية فقط ليسجل هدف الجنزر الأول والأول له مع الفريق.

🇧🇷 GABRIEL JESUS! 🇧🇷 Barely 9️⃣0️⃣ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! 👊 ⚫️ 2-1 🔴 (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J — Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022

وتلاه محمد النني بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 54.

Mohamed Elneny with the rocket. 🚀 pic.twitter.com/luVUssfaUH — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) July 8, 2022

وبعد 3 دقائق من هدف لاعب وسط منتخب مصر، أضاف الجنزر الهدف الثالث لكن بطريقة عكسية من كريسيتوفر تشاندلر.

وتحصل النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 59.

وبهدف عكسي آخر تقدم أرسنال بالهدف الرابع عن طريق تيم هاندويركر في الدقيقة 63.

وقلص البديل لوكاس شيلمير النتيجة لتصبح 4-3 في الدقيقة 74 بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

وأنهى جابريل جيسوس اللقاء بالهدف الثاني له والخامس لأرسنال في الدقيقة 75.

أرسنال بدأ استعداداته الودية بالفوز على إيبسويتش تاون بنتيجة 5-1.

ويستعد لمواجهة إيفرتون ثم أورلاندو سيتي الأمريكي وتشيلسي وإشبيلية قبل بداية الموسم.

وستكون افتتاحية أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم 5 أغسطس المقبل بدربي لندني أمام كريستال بالاس.

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