محامي السعيد لـ في الجول: المحكمة الرياضية أقرت بعدم أحقية الأهلي في الحجز على الأرصدة

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن حكم المحكمة الرياضية (كاس) بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أرصدة وممتلكات اللاعب.

وكان الأهلي قد حصل على حكم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد.

محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، كشف لـFilGoal.com بأن الأهلي حصل على حكم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com اتجه إلى هاني زهران محامي عبد الله السعيد، والذي حكى لنا القصة كاملة من بدايتها. (من هنا)

وقال هاني زهران لـ FilGoal.com: "حصلنا على قرار من المحكمة الرياضية (كاس) بعدم أحقية حجز الأهلي على أرصدة وممتلكات عبد الله السعيد".

وأوضح محامي السعيد "الأهلي حصل على حكم حجز الأرصدة يوم 15 يونيو وعلمنا يوم 27 من الشهر نفسه عن طريق البنك".

وكشف هاني زهران "أرسلنا يوم 28 يونيو للمحكمة الرياضية بسبب مخالفة اللوائح وإصدار قرار من مركز التسوية رغم عدم الاختصاص".

وتابع محامي السعيد "المحكمة الرياضية خاطبت الأهلي واللجنة الأولمبية ومركز التسوية للتأكد من صحة القرار وبعد تأكدهم طالبوا بفك الحجز على الأرصدة والممتلكات فورا".

وشدد زهران "حكم المحكمة الرياضية جاء بسبب مخالفة القرار الصادر للأهلي للوائح لعدم الحصول على حكم نهائي".

واختتم محامي عبد الله السعيد تصريحاته "ننتظر تنفيذ الأهلي لقرار المحكمة الرياضية وإلا سنخاطب الاتحاد الدولي (فيفا) برفض النادي التنفيذ ومخالفة اللوائح".

وكان عبد الله السعيد قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2011 قبل أن يرحل في صيف 2018 إلى أهلي جدة السعودي.

واشترط الأهلي المصري في التعاقد الحصول على 2 مليون دولار حال رحيل اللاعب من النادي السعودي إلى أي نادي مصري.

وانتقل عبد الله السعيد إلى بيراميدز في يناير 2019 بعد فسخ التعاقد مع أهلي جدة السعودي.

اقرأ أيضا:

أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من دوري السوبر

محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي

حقيقة شرط سواريش الجزائي وموقف الأهلي من دوري السوبر

برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو