سيواصل بعد الـ40.. رايو فايكانو يتعاقد مع دييجو لوبيز

السبت، 02 يوليه 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

دييجو لوبيز ريال مدريد‎

سيواصل الحارس الإسباني المخضرم دييجو لوبيز مسيرته مع كرة القدم رغم تخطيه الـ40 عاما.

وأعلن رايو فايكانو تعاقده مع دييجو لوبيز لمدة موسم واحد.

لوبيز سينضم إلى رايو فايكانو في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع إسبانيول.

وشارك لوبيز مع إسبانيول خلال الموسم المنصرم في 38 مباراة واستقبلت شباكه 52 هدفا وحافظ عليها خلال 11 مباراة.

ورحل لوبيز عن صفوف إسبانيول بعد 6 مواسم قضاها بقميص الفريق الكتالوني.

وسبق لدييجو لوبيز اللعب لأندية إشبيلية وريال مدريد وميلان وفياريال قبل الاستقرار في صفوف إسبانيول ويستعد لخوض تجربة جديدة مع رايو فايكانو.

لوبيز سبق وأن توج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا موسم 2013-2014 بقميص ريال مدريد.

وخاض الحارس المخضرم بقميص النادي الملكي 73 مباراة اهتزت شباكه خلالهم بـ79 هدفا وحافظ عليها خلال 25 مباراة.

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