سيواصل بعد الـ40.. رايو فايكانو يتعاقد مع دييجو لوبيز

سيواصل الحارس الإسباني المخضرم دييجو لوبيز مسيرته مع كرة القدم رغم تخطيه الـ40 عاما.

وأعلن رايو فايكانو تعاقده مع دييجو لوبيز لمدة موسم واحد.

لوبيز سينضم إلى رايو فايكانو في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع إسبانيول.

وشارك لوبيز مع إسبانيول خلال الموسم المنصرم في 38 مباراة واستقبلت شباكه 52 هدفا وحافظ عليها خلال 11 مباراة.

ورحل لوبيز عن صفوف إسبانيول بعد 6 مواسم قضاها بقميص الفريق الكتالوني.

OFICIAL | @DiegoLopezOf es nuevo jugador del Rayo Vallecano para la temporada 2022-23. ¡Bienvenido, Diego López! ⚡️ pic.twitter.com/zX8qBrsaNm — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 2, 2022

وسبق لدييجو لوبيز اللعب لأندية إشبيلية وريال مدريد وميلان وفياريال قبل الاستقرار في صفوف إسبانيول ويستعد لخوض تجربة جديدة مع رايو فايكانو.

لوبيز سبق وأن توج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا موسم 2013-2014 بقميص ريال مدريد.

وخاض الحارس المخضرم بقميص النادي الملكي 73 مباراة اهتزت شباكه خلالهم بـ79 هدفا وحافظ عليها خلال 25 مباراة.

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