تعب من السحر.. التشيلي فالديفيا يعلن اعتزال كرة القدم

وضع التشيلي خورخي فاليفيا حدا لمسيرة طويلة مع كرة القدم وقرر تعليق حذائه.

النجم المفضل لجمهور بالميراس البرازيلي والملقب بـ "الساحر" يبحث عن تجربة جديدة في مستقبله المهني.

وقال فالديفيا لراديو "ADN" التشيلي: "أشعر بالتعب وقررت التوقف عن لعب كرة القدم. تحدثت مع المقربين لي ومع عائلتي وأبحث الآن عن شيء جديد في مستقبلي

بعد سنوات من التضحية".

وأضاف "أفكر في العمل التلفزيوني لكنني لا أنوي وضع دراستي جانبا إذ كنت أستعد لأن أكون مدربا. لكن مشروع أن تصبح مدربا هو شيء أكثر على المدى الطويل".

صاحب الـ 38 عما لعب لأندية كولو كولو التشيلي وبالميراس ورايو فايكانو الإسباني وموريليا ومازاتلان ونيكاسا بالدوري المكسيكي.

ولعب خورخي فالديفيا بقميص العين والوحدة بالدوري الإماراتي.

وعلى المستوى الدولي خاضض خورخي فالديفيا 79 مباراة دولية مع منتخب تشيلي وسجل 7 أهداف وصنع 17 آخرين.

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