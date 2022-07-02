تقرير: جالياني يخطط لشراكة مجنونة بين ديبالا وإيكاردي في مونزا

راحل جديد عن مانشستر يونايتد.. دين هندرسون إلى نوتنجام معارا

الخامس.. إنتر يضم مخيتاريان من روما مجانا

إيدرسون: لا ألمس الكرة في 90% من مباريات مانشستر سيتي