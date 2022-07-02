الخامس.. إنتر يضم مخيتاريان من روما مجانا

أعلن إنتر ضمه للأرميني هنريك مخيتاريان في صفقة انتقال حر قادما من صفوف روما رسميا اليوم السبت.

ووقع صاحب الـ33 عاما على عقد يربطه بوصيف الدوري الإيطالي لعامين.

وأصبحت تلك هي الصفقة الخامسة لكتيبة المدرب سيميوني إنزاجي بعد خواكين كوريا وروميلو لوكاكو وأندري أونانا وكريستيان أسلاني.

اللاعب صاحب الـ33 عاما كان انضم لروما قادما من أرسنال في 2019 معارا ثم انتقل نهائيا له وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وخاض مخيتاريان مع روما 117 مباراة سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

وبدأ اللاعب الأرميني مسيرته في بيونك في بلاده ثم انضم لساو باولو البرازيلي معارا وبعد عودته لفريقه الأصلي انتقل إلى ميتالورج الأوكراني ومنه لمواطنه شاختار دونتسيك.

وبدأ تألق مخيتاريان بانضمامه لبروسيا دورتموند الألماني في 2013 ومنه انتقل لمانشستر يونايتد ثم أرسنال في إنجلترا قبل أن يحط الرحال في إيطاليا بعد ذلك.

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