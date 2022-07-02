هشام حطب بعد ميداليات البحر المتوسط: أثبنا إننا لا نفوز بالصدفة.. ودعم جمهور الجزائر رائع

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن تحقيق بعثة مصر للعديد من الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في الجزائر أثبت أن هذا لا يأتي بالصدفة.

وتحدث هشام حطب لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "مصر قادرة الآن تثبت بالنتائج التي تتحقق إننا لا نفوز بالصدفة".

وواصل "أصبحنا نفوز بالميداليات في مختلف الرياضات وأصبحنا نقف على أرض ثابتة".

وأردف "ولدينا العديد من اللاعبين الصغار في السن 19 و20 سنة".

وأكمل "وأتمنى أن نحقق نتائج مبهرة في باريس 2024".

وشدد هشام حطب "الآن أجلس وأكون مطمئن بقدرتنا على الفوز وحصد ميداليات ونسينا أي تناحر بيننا وخططنا جيدا وكل المنظومة الرياضية على قلب رجل واحد".

وعن دعم جمهور الجزائر للاعبين المصريين قال: "جمهور الجزائر يشجعنا أكثر من تشجيعهم لمنتخباتهم والحقيقة أن استقبالنا كان رائعا وحبهم لنا كبير جدا".

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وحصدت مصر حتى الآن 32 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية.

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