مواعيد مباريات اليوم 2-7-2022- الأهلي وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر

يتحدد اليوم الطرف الثاني الذي سيواجه الزمالك في نهائي النسخة الماضية من كأس مصر 2021.

ويواجه الأهلي منافسه بتروجت على ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة التاسعة ضمن نصف نهائي كأس مصر وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورتس 1".

ويظهر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي للمرة الأولى بعد توليه المهمة منذ أيام.

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وكان الزمالك قد حجز مقعده في نهائي كأس مصر عقب الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف سجلهما طاهر محمد طاهر وحسام حسن.

فيما أحرز رمضان صبحي هدف بيراميدز من ركلة جزاء.

في المقابل يخوص بتروجت مواجهة الأهلي بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد ضمن ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر عقب فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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