إيدرسون: لا ألمس الكرة في 90% من مباريات مانشستر سيتي

السبت، 02 يوليه 2022 - 01:15

كتب : FilGoal

إيدرسون

يشعر البرازيلي إيدرسون بالتعب من قلة لمس الكرة والتعرض للهجمات من الفرقة المنافسة خلال مواجهات فريقه مانشستر سيتي.

ووجه كايكي لاعب مانشستر سيتي سؤالا لمواطنه إيدرسون خلال مقطع فيديو بحضورنشره النادي الإنجليزي في وداع زميلهما فرناندينيو.

وقال كايكي: "وجهت لك سؤالا أثناء مواجهة سبورتنج لشبونة كيف تحمي نفسك من البرد؟ ".

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وأجاب إيدرسون قائلا: "يجب أن أبقى في كامل تركيزي طوال المباراة. 90٪ من المباريات لا ألمس الكرة وأشعر بالتعب".

مانشستر سيتي اكتسح سبورتنج البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية دون رد وسيطر على المباراة بشكل كامل وسط حضور شرفي للحارس إيدرسون.

وشارك إيدرسون مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة بجميع المسابقات واستقبلت شباكه 40 هدفا وحافظ عليها خلال 25 مباراة.

يذكر أن فرناندينو رحل عن مانشستر سيتي بعد 9 سنوات بقميص بطل الدوري الإنجليزي وانضم لنادي أتليتكو باراناينسي .

وتوج فيرناندينيو مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وستة في كأس إنجلترا بالإضافة إلى لقب في كأس الرابطة.

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