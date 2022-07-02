المدير الرياضي لـ ليدز يونايتد: رومانو يعرف عن صفقة رافينيا أكثر مني.. وهنا يتفوق اللاعب على نيمار

السبت، 02 يوليه 2022 - 00:43

كتب : FilGoal

رافينيا - ليدز يونايتد

تحدث فيكتور أورتا المدير الرياضي لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن مستجدات صفقة انتقال البرازيلي رافينيا نجم الفريق.

وسخر أورتا من كثرة الأنباء المتداولة عن الصفقة، زاعما أن فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في أخبار الانتقالات يعرف الآن عن موقف اللاعب أكثر منه.

وقال أورتا لبرنامج "بارتيداثو دي كوبي" الإسباني: "أنا واثق أن فابريزيو رومانو يعرف عن صفقة رافينيا أكثر مني في الوقت الحالي".

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وشبه المدير الرياضي لاعبه البرازيلي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي، مع ميزة لصالح نجم ليدز.

وأوضح "رافينيا لديه بعض الأشياء الجيدة التي يملكها نيمار، كما أن لديه قدرة أفضل على الدفاع".

وكان رافينيا قريبا من أرسنال بحسب التقارير الصحفية، قبل أن يتصدر تشيلسي الواجهة ويتوصل لاتفاق مع ليدز.

على الجانب الآخر أثارت تقارير أخرى ابتعاد اللاعب عن تشيلسي، في ظل تمسكه برغبته الأولى، وهي الانتقال إلى برشلونة.

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