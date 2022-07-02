وكيل عبد الكبير الوادي: لم يوقع لأي نادٍ وهناك عروض من خارج مصر

كشف إسلام الملاح وكيل عبد الكبير الوادي لاعب سموحة حقيقة وجود مفاوضات من الأندية المصرية لضم الجناح المغربي.

وقال الملاح عبر أون تايم سبورتس 2: "عبد الكبير الوادي لم يوقع لأي نادٍ".

وأضاف "إذا حصلنا على العرض المناسب للاعب والنادي سنفكر، غير ذلك هو مستمر مع سموحة".

وشدد "لا أستطيع الحديث عن المفاوضات إلا في وقتها".

وأردف "هناك عروض من خارج مصر ولدينا الوقت لأن الموسم ينتهي في أغسطس".

وأتم "لا جديد مع إدارة سموحة للتجديد".

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع سموحة في صيف 2024.

وخاض الوادي (29 عاما) 82 مباراة في الدوري المصري بقميصي وادي دجلة ثم سموحة فسجل 13 هدفا وصنع 14.

وبقميص سموحة خاض 51 مباراة في جميع المسابقات سجل 12 وصنع 10 منذ الموسم الماضي.

طالع أيضا:

طالع قائمة سواريش الأولى مع الأهلي

صلاح: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز

أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي

البحر المتوسط - ذهبية مصرية جديدة