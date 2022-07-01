اللقب الـ 11.. إنجلترا تتوج بلقب يورو تحت 19 عاما
الجمعة، 01 يوليه 2022 - 23:58
كتب : FilGoal
توج منتخب إنجلترا للشباب بلقب يورو تحت 19 عاما بالفوز في النهائي بنتيجة 3-1.
وفاز الأسود الثلاثة باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه بالتساوي مع إسبانيا في صدارة الدول الأوروبية.
ولقب هو أول لإنجلترا منذ 2017 عندما تفوقوا على البرتغال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.
البطولة التي أقيمت في سلوفاكيا شهدت فوز إنجلترا 3-1 على إسرائيل، بعدما قلبوا تأخرهم لفوز عقب الوصول لشوطين إضافيين.
وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، وفي الشوط الإضافي سجل كارني شواكواميكا هدف إنجلترا الثاني ثم أضاف آرون رامسي الهدف الثالث.
🏆 #U19EURO WINNERS 🏆
Congratulations, #YoungLions! pic.twitter.com/hXmn48uAOG— England (@England) July 1, 2022
ولم تُقم آخر نسختين بسبب تفشي فيروس كورونا.
وحصد منتخب إسبانيا لقب آخر بطولة أقيمت عام 2019 بالفوز على البرتغال 2-0.
وفاز الفرنسي لوم تشاوانا بجائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف.
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