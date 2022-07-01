اللقب الـ 11.. إنجلترا تتوج بلقب يورو تحت 19 عاما

توج منتخب إنجلترا للشباب بلقب يورو تحت 19 عاما بالفوز في النهائي بنتيجة 3-1.

وفاز الأسود الثلاثة باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه بالتساوي مع إسبانيا في صدارة الدول الأوروبية.

ولقب هو أول لإنجلترا منذ 2017 عندما تفوقوا على البرتغال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

البطولة التي أقيمت في سلوفاكيا شهدت فوز إنجلترا 3-1 على إسرائيل، بعدما قلبوا تأخرهم لفوز عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، وفي الشوط الإضافي سجل كارني شواكواميكا هدف إنجلترا الثاني ثم أضاف آرون رامسي الهدف الثالث.

ولم تُقم آخر نسختين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحصد منتخب إسبانيا لقب آخر بطولة أقيمت عام 2019 بالفوز على البرتغال 2-0.

وفاز الفرنسي لوم تشاوانا بجائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

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