الصفقة الثانية.. روما يعلن تعاقده مع سفيلار

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

سفيلار - بنفيكا

أعلن روما تعاقده مع الحارس الصربي ميل سفيلار قادما من بنفيكا البرتغال.

وكتب حساب روما عبر تويتر: "النادي سعيد بتأكيد كون الحارس الصربي هو تعاقدنا الثاني لهذا الصيف".

وواصل روما خلال تقديم اللاعب دعمه لحملة البحث عن الأطفال المفقودين.

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الحارس البالغ من العمر 22 عاما بدأ مسيرته الكروية في بلجيكا وترقى عبر شباب أندرلخت إلى أن وصل للفريق الأول.

وفي 2017 انتقل سفيلار إلى بنفيكا مقابل 2.5 مليون يورو، وقضى 5 أعوام في صفوف الفريق البرتغالي إلى أن انتقل إلى روما في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب عقدا يمتد لـ 5 سنوات، حيث سينتهي في يونيو 2027.

يذكر أن صفقة روما الأولى كانت التعاقد مع نيمانيا ماتيتش نجم وسط مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

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