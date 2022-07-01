محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

محمود ناجي - الأهلي - المقاولون العرب

يدير محمود ناجي مباراة الأهلي وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2021.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر غدا السبت في التاسعة مساءً.

ويعاون ناجي كل من هاني عبد الفتاح وأحمد التلاوي.

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ويتواجد عاطف حسين حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ويعاونه شريف عبد الله.

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وأدار ناجي الموسم الجاري 8 مباريات في الدوري المصري أشهر خلالها 43 بطاقة صفراء وواحدة فقط حمراء.

كما احتسب 11 ركلة جزاء، منها 4 فقط في مباراة طلائع الجيش وسموحة والتي انتهت بالتعادل 3-3 في الجولة 22.

ولم يُدر أي مباراة للأهلي في الدوري المصري الموسم الجاري.

الفائز من لقاء الغد يواجه الزمالك في النهائي يوم 21 يوليو.

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