كرة سلة - مصر تكتسح السنغال بفارق 33 نقطة في تصفيات كأس العالم

افتتح منتخب مصر لكرة السلة مشواره بالفوز على السنغال بنتيجة 76-43 في الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز بفارق 33 على السنغال، حيث أنهى الربع الأول بنتيجة 23-10 على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وفي الربع الثاني ورغم محاولات السنغال إلا أن مصر أنهت الربع بنتيجة 38-25.

الربع الثالث عرف تفوق مصر بشكل واضح والذي انتهى بنتيجة 59-35.

وشهد الربع الرابع نهاية اللقاء بنتيجة 76-43 كما تم استبعاد عاصم مرعي في الثواني الأخيرة على إثر مشادة جمعت لاعبي المنتخبين.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط، قبل مواجهة كينيا غدا السبت.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في برج العرب من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.



























طالع أيضا:

طالع قائمة سواريش الأولى مع الأهلي

صلاح: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز

أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي

البحر المتوسط - فضيتان لمصر في رفع الأثقال