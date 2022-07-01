تحديد موعد والدولة المستضيفة لـ كأس السوبر الإيطالي 2022 بين ميلان وإنتر

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي موعد مباراة السوبر بين ميلان بطل الدوري وإنتر بطل الكأس، وكذلك الملعب.

وتوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن إنتر.

فيما حقق إنتر لقب كأس إيطاليا بالفوز على يوفنتوس.

وستقام المباراة في الثامن عشر من يناير المقبل 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وستكون مباراة واحدة بين الفريقين، وليست بنظام الذهاب والإياب.

وأقيمت آخر نسختين من كأس السوبر في إيطاليا.

يوفنتوس حقق لقب 2020 على ملعب ريجيو إيلميا بالفوز على نابولي.

وفي 2021 فاز إنتر على ملعب جوسيبي مياتزا على يوفنتوس.

وسيعود كأس السوبر الإيطالي للسعودية لأول مرة منذ ديسمبر 2019 عندما حقق لاتسيو اللقب على حساب يوفنتوس بنتيجة 3-1.

كما استضافت المملكة نسخة 2018 وعرفت فوز يوفنتوس على ميلان بهدف كريستيانو رونالدو.

وسبق أن استضافت قطر كأس السوبر الإيطالي مرتين، وأيضا الصين في 4 نسخ وكذلك ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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