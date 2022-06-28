اجتماع بين تذكرتي واتحاد السلة لتنسيق عودة الجماهير
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 00:32
كتب : FilGoal
عقد مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الإثنين اجتماعًا مع مسئولي شركة تذكرتي في حضور محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد.
وجاء الاجتماع من أجل مناقشة خطوات حضور الجمهور لمباريات كرة السلة بداية من الموسم المقبل.
كما تطرق الاجتماع بين رئيس اتحاد السلة والمدير التنفيذي للاتحاد مع شركة تذكرتي لتحديد آليات حضور الجماهير لمنافسات كرة السلة في الموسم الجديد.
ويسعى الاتحاد المصري لكرة السلة للحصول على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير في الموسم المقبل والترتيب لعودتهم للصالات مرة أخرى.
وفاز الأهلي بلقب دوري المرتبط ودوري السوبر وكأس مصر في الموسم الماضي.
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