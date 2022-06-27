دورة البحر المتوسط - الثامنة لمصر.. هيثم فهمي يحصد برونزية المصارعة الرومانية

حقق هيثم فهمي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 كجم للمصارعة الرومانية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

جاء ذلك بعد فوزه على بطل كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك يرتفع رصيد مصر إلى 8 ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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