خطوة قبل الانتقال الرسمي.. أوريجي يصل ميلان لإجراء الكشف الطبي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

ديفوك أوريجي

وصل ديفوك أوريجي لاعب ليفربول إلى مدينة ميلانو تمهيدا لإجراء الكشف الطبي مع ميلان.

ديفوك أوريجي

النادي : ليفربول

ميلان

وانتشرت عدة صور لأوريجي وهو في المدينة الرياضية لنادي ملان ليقوم بالكشف الطبي قبل التوقيع بشكل رسمي.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن أوريجي قد رفض عدة عروض أخرى من فياريال وبعض الفرق في الدوري الألماني والدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لميلان.

أخبار متعلقة
فاركو يدعم الطفلة رقية أمام الاتحاد السكندري انتهت- ليلة الحسم.. الهلال (2) - (1) الفيصلي.. الاتحاد (0) - (0) الباطن..الزعيم بطلا للدوري أريولا إلى وست هام مران الأهلي - راحة لـ السولية.. وتدريبات استشفائية للاعبي مباراة بيراميدز

وسيوقع أوريجي مع ميلان على عقد طويل الأمد.

ليفربول وجه الشكر لنجمه البلجيكي وأعلن رحيله بشكل رسمي بعد 8 سنوات للمهاجم القادم من ليل الفرنسي.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في وقت سابق عن تواصل ثلاثة أندية إيطالية وممثلي أوريجي من أجل ضم اللاعب ويأتي ميلان على رأس هذه الأندية.

أوريجي انضم من ليل لصفوف ليفربول في صيف 2014 وخرج موسم 2017-2018 معارا لـ فولفسبورج الألماني.

صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 18 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.

ثنائية أوريجي في شباك برشلونة في مايو 2019 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كانت اللقطة الأبرز في مسيرة المهاجم البلجيكي مع ليفربول.

واصل أوريجي تألقه وقتها وسجل الهدف الثاني في فوز ليفربول على توتنام بنهائي دوري أبطال أوروبا ليقود الريدز لتحقيق اللقب السادس في تاريخه.

اقرأ أيضا

ذهبيتان لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

ثلاثة مساعدين مؤكدين لسواريس في الأهلي وموقف يانكون

خطوة جديدة في مستقبل مرموش

تفاصيل عرض الأهلي لسواريس

ديفوك أوريجي ميلان
نرشح لكم
أريولا إلى وست هام خبر في الجول - نادي قطر يتقدم بعرض لضم بدر بانون من الأهلي ديلي ميل: نيمار قد يرحل عن باريس سان جيرمان بسبب تصريحات الخليفي سكاي: الدعم مستمر.. توتنام يستهدف ضم ثنائي إيفرتون مع منافسة من تشيلسي سكاي: مانشستر سيتي ينتظر عرض تشيلسي الأول لضم ستيرلينج سكاي: مدافع مانشستر سيتي على رادار تشيلسي مدير بايرن السابق يكشف لماذا رفض ضم ماني في 2014 أرسنال يضم حارسا أمريكيا
أخر الأخبار
علاء عبد العال: الفوز كان ضروريا.. وسنكمل الطريق لنستمر في الدوري الممتاز دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر النحاس: الفوز على فاركو جاء في التوقيت المناسب.. وسنعمل على إصلاح الأخطاء 3 دقيقة | الكرة المصرية
بعد زلزال جدة.. الأهلي ينضم إلى 7 أندية تاريخية هبطت هذا الموسم 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية 32 دقيقة | الوطن العربي
نسر إيجالو يطير بالزعيم.. الهلال بطلا للدوري السعودي 33 دقيقة | الوطن العربي
ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري 37 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا