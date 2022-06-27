خطوة قبل الانتقال الرسمي.. أوريجي يصل ميلان لإجراء الكشف الطبي

وصل ديفوك أوريجي لاعب ليفربول إلى مدينة ميلانو تمهيدا لإجراء الكشف الطبي مع ميلان.

ديفوك أوريجي النادي : ليفربول ميلان

وانتشرت عدة صور لأوريجي وهو في المدينة الرياضية لنادي ملان ليقوم بالكشف الطبي قبل التوقيع بشكل رسمي.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن أوريجي قد رفض عدة عروض أخرى من فياريال وبعض الفرق في الدوري الألماني والدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لميلان.

وسيوقع أوريجي مع ميلان على عقد طويل الأمد.

ليفربول وجه الشكر لنجمه البلجيكي وأعلن رحيله بشكل رسمي بعد 8 سنوات للمهاجم القادم من ليل الفرنسي.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في وقت سابق عن تواصل ثلاثة أندية إيطالية وممثلي أوريجي من أجل ضم اللاعب ويأتي ميلان على رأس هذه الأندية.

أوريجي انضم من ليل لصفوف ليفربول في صيف 2014 وخرج موسم 2017-2018 معارا لـ فولفسبورج الألماني.

صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 18 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.

ثنائية أوريجي في شباك برشلونة في مايو 2019 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كانت اللقطة الأبرز في مسيرة المهاجم البلجيكي مع ليفربول.

واصل أوريجي تألقه وقتها وسجل الهدف الثاني في فوز ليفربول على توتنام بنهائي دوري أبطال أوروبا ليقود الريدز لتحقيق اللقب السادس في تاريخه.

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