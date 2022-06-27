فاركو يدعم الطفلة رقية أمام الاتحاد السكندري

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

فاركو - الاتحاد السكندري - الدوري المصري

حرص لاعبو فاركو على دعم الطفلة رقية معنويا التي تعاني مرض ضمور في العضلات خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقام لاعبو فاركو بارتداء قميص عليه صورة الطفلة فبل انطلاق مباراة الفريق أمام الإتحاد السكندري.

وكانت حملة تبرعات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية للتبرع لرقية بمبلغ 40 مليون جنيه من أجل حقنة علاج مرض ضمور العضلات.

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ونجحت أمس الأحد الحملة في تجميع 45 مليون جنيه من أجل الحقنة التي توقف انتشار المرض.

ويستضيف فاركو نظيره إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

ويحتل فاركو المركز السابع في ترتيب الجدول المصري برصيد 31 نقطة فيما يتذيل إيسترن كومباني في المركزالأخير برصيد 14 نقطة.

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