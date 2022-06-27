مران الأهلي - راحة لـ السولية.. وتدريبات استشفائية للاعبي مباراة بيراميدز

منح الجهاز الفني لفريق الأهلي راحة لعمرو السولية لاعب وسط الفريق، من التدريبات، على أن ينتظم غدًا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وجاء ذلك استعدادا ‏لمباراة سموحة التي تقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ‏‏23 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وحصل عمرو السولية على راحة اليوم وفقا للبرنامج الذي يضعه الجهاز الفني لبعض ‏اللاعبين، خصوصا الذين تعرضوا لإجهاد كبير نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية ما ‏بين المشاركة محليا ودوليا.

وخاض الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بدون راحة، واشتمل على فقرة بدنية خفيفة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام ‏بيراميدز أمس في كأس مصر، تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

وأجرى سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق، تقسيمة للاعبين الذين لم يشاركوا ‏أمام بيراميدز والبدلاء والسداسي العائد من الإصابة: حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وحسين ‏الشحات وعلي معلول وأيمن أشرف وعلي لطفي.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء الغد على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز الفني ‏قائمة الفريق قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادًا لسموحة.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز الذي حققه ‏على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

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