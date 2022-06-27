مران الأهلي - راحة لـ السولية.. وتدريبات استشفائية للاعبي مباراة بيراميدز

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 19:45

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

منح الجهاز الفني لفريق الأهلي راحة لعمرو السولية لاعب وسط الفريق، من التدريبات، على أن ينتظم غدًا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وجاء ذلك استعدادا ‏لمباراة سموحة التي تقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ‏‏23 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وحصل عمرو السولية على راحة اليوم وفقا للبرنامج الذي يضعه الجهاز الفني لبعض ‏اللاعبين، خصوصا الذين تعرضوا لإجهاد كبير نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية ما ‏بين المشاركة محليا ودوليا.

وخاض الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بدون راحة، واشتمل على فقرة بدنية خفيفة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام ‏بيراميدز أمس في كأس مصر، تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

وأجرى سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق، تقسيمة للاعبين الذين لم يشاركوا ‏أمام بيراميدز والبدلاء والسداسي العائد من الإصابة: حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وحسين ‏الشحات وعلي معلول وأيمن أشرف وعلي لطفي.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء الغد على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز الفني ‏قائمة الفريق قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادًا لسموحة.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز الذي حققه ‏على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

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