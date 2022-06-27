حرس الحدود يعلن تعيين أحمد أيوب مدربا للفريق

أعلن حرس الحدود تعيين أحمد أيوب مديرا فنيا ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وأشار النادي إلى أن أيوب سيقود الفريق مع استمرار الجهاز الفني الذي قاد الفريق للصعود.

وسيتواجد محمد مكي كمدرب عام للجهاز الفني بجانب أحمد عاص مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراس المرمى وعمرو خليل مديرا للكرة واستمرار الجهاز الطبي والإداري بالكامل.

وسيشارك حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد صعوده كمتصدر لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وكان حرس الحدود قد هبط لدوري الدرجة الثانية في الموسم قبل الماضي، ليعود بعد موسمين للدوري الممتاز.

وصعد حرس الحدود برفقة أسوان الذي تصدر مجموعة الصعيد والداخلية الذي تصدر مجموعة القاهرة.

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