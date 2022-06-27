كرة يد - الزمالك يجدد تعاقده مع علي هشام

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 19:07

كتب : FilGoal

علي هشام - يد الزمالك

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع علي هشام لاعب فريق كرة اليد لمدة موسمين.

وحصد علي مع الفريق 16 بطولة محلية وقارية حيث توج بأربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا وثلاثة لأبطال الكؤوس ومثلها للسوبر الإفريقي بجانب أربعة ألقاب في الدوري المصري ولقب واحد لكأس مصر والسوبر المصري.

ويأتي تجديد التعاقد مع علي هشام في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف الي تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

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وأعلن الزمالك في الفترة الأخيرة تجديد تعاقد أكرم يسري وعمر الوكيل بكار محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الفريق لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني لمنتخب يد تشيلي.

ومن المقرر أن يصل المدرب الإسباني إلى مصر في الـ17 من شهر يوليو المقبل.

وفاز الزمالك بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الأهلي.

وتوج سبورتنج الموسم المنقضي بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

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