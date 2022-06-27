التشكيل - حجازي أساسي في مباراة حسم الدوري السعودي بين الاتحاد والباطن

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

أعلن اتحاد جدة عن تشكيله لخوض جولة الحسم، الجولة الأخيرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، حيث سيلاقي ضيفه الباطن.

وشهد التشكيل تواجد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، وعودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لقيادة الهجوم في المباراة الثانية على التوالي عقب تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

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خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني

خط الوسط: برونو هنريكي - عوض الناشري

أمامهما: عبدالعزيز البيشي - رومارينيو - إيجور كورنادو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

مقاعد البدلاء: صالح الوحيمد - خالد السميري - عبد الله الحافظ - أحمد باحسين - عبد العزيز الجبرين - هارون كامارا - عبد الرحمن العبود - زياد الصحفي - مد الله العليان

ويحتل الاتحاد المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال، ولكل منهما 64 نقطة.

وبينما يلعب الاتحاد أمام الباطن، يحل الفيصلي ضيفا على الهلال.

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