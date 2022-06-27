كرة يد - مصر تفتتح مبارياتها في دورة ألعاب المتوسط بالفوز على إيطاليا

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

افتتح منتخب مصر لكرة اليد مبارياته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بالفوز على إيطاليا بنتيجة 38-35.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 13-8.

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وفي الشوط الثاني قلص منتخب إيطاليا الفارق في عدة مناسبات حتى وصل لهدف واحد.

وفي النهاية تمكن منتخب مصر من توسيع الفارق مرة أخرى لتنتهي المباراة بنتيجة 38-35.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من تونس وسلوفينيا، وإيطاليا، وصربيا.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية ضد صربيا يوم الثلاثاء المقبل.

ورفعت مصر رصيدها إلى سبع ميداليات متنوعة حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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