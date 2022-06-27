دورة البحر المتوسط - منتخب سيدات الطائرة يخسر أمام اليونان 3-0

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 18:52

كتب : محمد سمير

منتخب مصر السيدات - الكرة الطائرة

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات من نظيره اليونان بنتيجة 3-0 ضمن مباريات المجموعة الثانية لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ويخوض منتخب الطائرة للسيدات أخر مباريات المجموعة أمام تونس لتحديد الترتيب المركزين الثالث والثاني حيث يتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة.

وفاز منتخب مصر على مقدونيا في أول مباراة بنتيجة 3-1، فيما فاز المنتخب التونسي اليوم على مقدونيا، فيما حسمت اليونان صدارة المجموعة.

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وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتنطلق منافسات ربع النهائي يوم الخميس المقبل.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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