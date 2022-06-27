التشكيل - قمر يقود الجونة.. ومتعب في هجوم إيسترن كومباني

دفع تامر مصطفى المدير الفني للجونة بـ خالد قمر في هجوم فريقه لمواجهة إيسترن كومباني.

ويلعب الجونة ضد إيسترن في الجولة الت23 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب خالد بشارة.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

المرمى: عماد السيد

الدفاع: أسامة الجزار – عمرو طارق – طارق سامي – إسلام محارب

الوسط: السيد الشبراوي – علي زعزع – محمد رزق – عمرو سعداوي

الهجوم: إسلام عبد النعيم – خالد قمر

بينما جاء تشكيل إيسترن كومباني كالآتي:

المرمى: عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى - كمال أبو الفتوح - صابر الشيمي - أحمد ثابت داهش

الوسط: محمد بن علي طرابلسي - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد حجي - محمد ناصر (مودي)

الهجوم :فراس بن عيفية - أحمد متعب

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد بوسكا - أحمد عبد الموجود (جودة) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني - محمد خليفة - يوسف رمضان - حسام حسن - محمد رمضان - أحمد تمساح.

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