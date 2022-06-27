التشكيل - رزقي حمرون يقود هجوم فاركو.. وثلاثي أمامي لـ الاتحاد

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 18:08

كتب : هاني العوضي

فاركو - فيوتشر

دفع نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو بالثنائي رزقي حمرون وعلي بهيج في هجوم فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب فاركو ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ23 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل فاركو كالآتي:

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المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكرى - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جيفرسون اينكادا

الوسط: أحمد محمد "البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري

الهجوم: رزقي حمرون - علي بهيج

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد سعيد "شيكا" - أحمد الصغيري - وليد علي - بلال جمال - جابر كامل - شكري نجيب -محمود جهاد - ياسين مرعي - أحمد شريف

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – السيد سالم – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – مروان عطية – سعيدو سيمبوري

الهجوم: إبراهيم حسن – بنجامين بواتينج - خالد الغندور

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة.

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