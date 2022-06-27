أرسنال يضم حارسا أمريكيا

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

ملعب الامارات

أعلن نادي أرسنال يوم الإثنين ضم الحارس الأمريكي مات تيرنر.

أرسنال توصل لاتفاق مع نادي نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي من أجل ضم تيرنر.

ولم يعلن أرسنال مدة عقد الحارس البالغ من العمر 28 عاما.

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وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لموقع ناديه: "تيرنر حارس مرمى متمرس سيضيف جودة عالية لتشكيلتنا".

وأضاف "مات سيمنحنا المزيد من القوة في الموسم المقبل".

وأتم "نرحب بتيرنر في النادي ونتطلع إلى العمل معًا في السنوات القادمة ".

سيرتدي مات القميص رقم 30.

ولعب تيرنر 18 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة، علما بأن ظهر لأول مرة دوليا في يناير 2021.

حارس أرسنال الجديد شارك في كل مباريات أبناء العم سام في بطولة الكأس الذهبية 2021 التي توج بها الأمريكان.

وشارك تيرنر مع نيو إنجلاند ريفولوشن الفريق في 102 مباراة خلال 6 سنوات.

وحصل خلالها على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2020.

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