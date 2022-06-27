مصدر مقرب من سواريس يكشف لـ في الجول موعد وصوله مصر لقيادة الأهلي

عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد

حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز

مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية