أسوان: إقناع ربيع ياسين لم يستغرق وقتا.. والمدرب يقدر الموارد المتاحة

أعرب هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان عن تفائله بالمرحلة المقبلة وقيادة ربيع ياسين للفريق.

ويلعب أسوان الموسم المقبل في الدوري الممتاز بعد ضمان تأهله من الدرجة الثانية.

وأعلن نادي أسوان بشكل رسمي تولي ربيع ياسين قيادة الفريق الموسم المقبل.

وقال هيثم عرابي عبر قناة صدى البلد: "كان هناك أكثر من اسم مرشح لتولي قيادة أسوان قبل أن نستقر في النهاية على تعيين ربيع ياسين".

وكشف عرابي "يصل ربيع ياسين إلى أسوان خلال يومين لبداية العمل، أعتقد أن إقناعه لقيادة الفريق لم يكن أكثر من 10 دقائق".

وأوضح المدير الرياضي لنادي أسوان: "شرحنا خطة النادي بالكامل إلى ربيع ياسين من خلال الموارد المتاحة".

واختتم هيثم عرابي تصريحاته "ربيع ياسين أكد على جاهزيته بكل قوة لنحارب معا أي ظروف".

وتصدر أسوان مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية ليعود مرة أخرى إلى الدوري الممتاز.

ولعب أسوان مؤخرا نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي (2020-2021) حيث خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل الأبيض إلى النهائي.

وكان أحمد مصطفى "بيبو" المدرب السابق لأسوان قد تقدم باستقالته قبل بضعة أيام.

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