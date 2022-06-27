ثورة مالك تشيلسي مستمرة.. بيتر تشك يغادر منصبه

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

ستامفورد بريدج

واصل تود بويلي مالك تشيلسي الجديد ثورته في إدارة النادي.. فقد أعلن النادي رحيل بيتر تشك من منصبه الإداري.

خلال الأسبوع الماضي، استقال بروس باك رئيس مجلس الإدارة ومارينا جرانوفسكايا مديرة التعاقدات.

وأعلن نادي تشيلسي عبر موقعه رحيل تشك من منصبه كمستشار فني لفريق كرة القدم نهاية يونيو الجاري.

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ويشغل حارس تشيلسي السابق المنصب منذ 2019.

وقال تشك في تصريحات لموقع ناديه: "كنت أشعر بمدى الفخر للتواجد في هذا المنصب على مدار السنوات الـ3 الماضية".

وأضاف "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للرحيل، بعد وصول ملاك النادي الجدد".

وواصل "أشعر بأن تشيلسي أصبح في وضع ممتاز مع الملاك الجدد".

وأتم التشيكي "أثق في نجاح إدارة تشيلسي الجديدة في المستقبل داخل وخارج الملعب".

قبل أسابيع، أعلن نادي تشيلسي رسميا توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تحالف لرجال أعمال يقوده الأمريكي تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وأعلن الروسي أبراموفيتش نيته بيع النادي في شهر مارس الماضي في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا ما تسبب في فرض الحكومة الإنجليزية للعديد من العقوبات على النادي اللندني.

وذكر بيان تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن المالكين الجدد للنادي سيدفعون 2.5 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ على أسهم النادي بالكامل على أن يذهب العائد لحساب مصرفي مجمد ليتم التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية.

وأوضح تشيلسي أن عملية البيع بالكامل من المتوقع أن تكتمل في نهاية شهر مايو الجاري بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت.

وسيتطلب اكتمال الاستحواذ الحصول على موافقات من سلطات كرة القدم في إنجلترا والحكومة الإنجليزية.

Todd Boehly wins race to become new Chelsea owner after world-record bid

تود بويلي المالك الجديد لنادي تشيلسي

وبذلك يكون التحالف الذي يضم الأمريكي تود بويلي أحد الشركاء في ملكية فريق البيسبول لوس أنجلوس دودجرز، والملياردير السويسري هانزجورج ويس والمطور العقاري الإنجليزي جوناثان جولدشتاين قد فاز بالسباق المثير بعد شهرين من عرض النادي للبيع.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة كليرليك كابيتال الخاصة بالأسهم في كاليفورنيا ستكون هي من تمتلك غالبية الأسهم في تشيلسي بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ.

إذ أن ذلك التحالف تفوق على التحالف المالك لنادي رين الفرنسي بقيادة السير مارتن بروتون وستيف باجليوكا.

هذا بالإضافة لتفوقه على منافسة من الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف المساهم الأكبر في مجموعة إنيوس الكيميائية والذي قدم عرضا متاخرا بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني ولكن تم رفضه.

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