عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بضرورة إنهاء جميع البطولات المحلية الحالية قبل نهاية الموسم الجاري بما فيها كأس مصر لموسم 2021/2021.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر من الموسم الماضي 2020/2021، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ لقناة الأهلي: "لا أريد أن أتفاجئ باستكمال بطولة كأس الموسم الجاري في الموسم المقبل، ولعبها بالقائمة الجديدة بعد فتح باب قيد اللاعبين لخدمة أطراف معينة".

وأضاف "لا يزال أمامنا الوقت لإنهاء الدوري والكأس في الموسم الجاري، بدلا من الدخول في دوامة إرسال خطابات مواعيد قيد اللاعبين ونحن نعرف جميعا أن الخطابات تختفي".

وواصل "من يطالب بإلغاء الدوري هو صاحب فكر فاسد، وهو نفسه الذي كان يطالب باستكمال بطولة كأس الموسم الماضي".

وأكمل "في حالة إلغاء الدوري من سيدفع رواتب اللاعبين؟ نحن في الأهلي عندنا القدرة على ذلك ولكن باقي الأندية ماذا ستفعل؟".

وأردف "محمد عادل منذ مباراة قمة الدور الأول لم يحكم أي مباراة للأهلي وهو حكم ممتاز بكل تأكيد ولا يجب أن نأخذ بغلطته كل هذه الفترة، فهو يقترب من سنة لم يحكم أي مباراة لنا".

وعن الفوز على بيراميدز قال: "سامي قمصان أدار المباراة بمنتهى الذكاء والحكمة وحقق فوزا هاما رغم الغيابات الكثيرة".

وواصل "الأساس هو نظام عمل الأهلي والمنظومة طوال تاريخ النادي وأي لاعب يدخل في المنظومة يظهر بشكل جيد ويؤدي دوره".

وأشار "يجب أن ينسى اللاعبين الصغار أنه تم تصعيدهم من الناشئين ويحاولون تطوير مستواهم وإنتاجهم في الملعب".

وبسؤاله عن التعاقد مع المدرب الجديد قال: "كل فرد في منظومة الأهلي له دوره واختصاصاته وهذا الأمر من اختصاص مجلس الإدارة".

وأتم تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "سيكون من الصعب على الأهلي عدم التأهل للسوبر المصري بعد فترة طويلة من التواجد في البطولة، ولذلك هدفنا هو التأهل لنهائي الكأس والفوز باللقب أيضا".

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: نفاوض سوزا لتدريب المنتخب

مدرب الأهلي - ريكاردو سواريس.. الأفضل في البرتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى

مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس

مدرب الأهلي - اعتراضات التحكيم وإشادة بالجماهير.. كيف يتعامل سواريس مع الإعلام؟