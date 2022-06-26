اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني بطلان للسلسلة الختامية

الأحد، 26 يونيو 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

مصطفى عسل

توج مصطفى عسل بطلا للسلسلة الختامية للرجال لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم برياضة الاسكواش.

كما توجت نور الشربيني باللقب في منافسات السيدات.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

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وأقيم اليوم السبت مباراتي نهائي البطولة للرجال والسيدات.

منافسات السيدات

نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا حققت الفوز في المباراة النهائية على نوران جوهر المصنفة الأولى بنتيجة 3-0.

الشوط الأول انتهى بفوز الشربيني بنتيجة 11-6، قبل أن تحسم الشوط الثاني بنتيجة 11-8.

وفي الشوط الثالث نجحت نور الشربيني في تحقيق الفوز بنتيجة 11-5 لتحقق اللقب.

وحققت نور اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة ٢٠١٨.

لاعبتان فقط سبق لهن التتويج بلقب البطولة مرتين قبل نور الشربيني، وهم الماليزية نيكول دافيد والإنجليزية لورا ماسارو.

منافسات الرجال

ونجح مصطفى عسل المصنف الرابع عالميا في الفوز باللقب بعد الانتصار في المباراة النهائية على بول كول المصنف الثاني عاليما بنتيجة 3-0.

الشوط الأول انتهى بفوز عسل بنتيجة 13-11، كما حقق الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 11-8.

وأنهى عسل المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 11-7.

وتوج عسل باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في رياضة الاسكواش مصطفى عسل نور الشربيني بول كول نوران جوهر
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