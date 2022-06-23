غزل المحلة: نطالب بمحاسبة حكم مباراة الأهلي.. قال للطبيب "ارمي اللاعب برة"

تحدث علي العباسي رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة عن أحداث مباراة الفريق الأخيرة ضد الأهلي، مطالبا بمحاسبة حكم المباراة عبد العزيز السيد.

وقال العباسي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الجميع شاهد ما حدث. أخطاء بالجملة ومعاملة سيئة للاعبي المحلة. حكم اللقاء قال للطبيب (ارمي اللاعب برة الملعب)".

وأضاف "كان هناك استعجال مستمر في لعب الكرة بعد هدف التعادل. اللاعب كان يمسح يده كي يلعب رمية التماس فتلقى بطاقة صفراء".

وتابع العباسي "لماذا نصل لهذه المرحلة؟ نحن نادي غزل المحلة. المنظومة الرياضية يجب أن تغذي الروح الطيبة في نفوس الجميع، لا أن تصنع أحقاد بين ناديين جماهيريين".

وأوضح "قدمنا شكوى أمام اتحاد الكرة، نطالب بالتحقيق فيما حدث ومحاسبة الحكم. القضاء يعلن قراراته ولكن لجنة الحكام لا تعلن قراراتها ضد الحكام".

واختتم "لماذا يشعر لاعبنا أن هناك فرق بينه وبين لاعب فريق آخر؟ نطالب بحقنا في العدالة التحكيمية، لن نهدر النقاط بهذا الشكل حتى نجد أنفسنا في وضع لا نحسد عليه".

وقدم غزل المحلة شكوى إلى رابطة الأندية المصرية اليوم الخميس رسميا طلب خلالها إعادة مباراة الفريق ضد الأهلي بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة على وحد وصف البيان. (طالع التفاصيل)

وفاز الأهلي على المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد أمس -الأربعاء- ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري المصري الممتاز.

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