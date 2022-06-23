الدوري السعودي – حجازي: سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة لنصبح أبطالا

"سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة لنصبح أبطالا" هكذا علق أحمد حجازي عقب فوز فريقه اتحاد جدة على الاتفاق.

وحول اتحاد جدة تأخره بهدف إلى فوز على الاتفاق الذي يقوده باتريس كارتيرون بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي,

وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "حققنا فوزا غاليا كنا في حاجة ماسة إليه بعد الإخفاقات الأخيرة".

وأضاف "الفوز على الاتفاق سيمنحنا دفعة معنوية كبرى قبل خوض الجولة الأخيرة، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة لنصبح أبطالا".

وشدد "منذ بداية الموسم ونحن نملك الرغبة والحماس والفريق مر بظروف صعبو ورغم ذلك حاربنا وسنحارب من أجل جماهيرنا".

واختتم "حسم اللقب يرجع إلى التوفيق ما علينا بذل الجهد حتى الثانية الأخيرة من مشوارنا بالموسم الحالي".

اتحاد جدة استعاد نغمة الانتصارات وحقق الفوز بعد خسارة الجولتين الماضيتين على يد الهلال والطائي.

فوز الاتحاد أشعل صدارة الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب متساويا مع الهلال قبل جولة واحدة من النهاية.

فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 31 في المركز 15 قبل الأخير بجدول الترتيب.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الباطن يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي فيما يلعب الهلال ضد الفيصلي.

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