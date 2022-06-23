كرة سلة – مهاب ياسر يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

أجرى مهاب ياسر لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة السلة عملية الرباط الصليبي بنجاح مساء اليوم الخميس تحت إشراف الطبيب أحمد عبد العزيز.

وتعرض مهاب ياسر للإصابة أثناء مباراة مصر والأردن الودية مساء أمس الأربعاء.

وقال مهاب ياسر قبل خضوعه للعملية لـFilGoal.com: "تعرضت للإصابة عندما كنت أمرر إحدى الكرات وارتطمت بلاعب الأردن".

وواصل "ساجري العملية داخل مصري كي أكسب الكثير من الوقت وبدء البرنامج العلاجي والتأهيلي مباشرة".

وأردف "سأجري البرنامج التأهيلي خارج مصر ولكن لم يتحدد حتى الآن المكان الذي سأجريه فيه".

وأتم مهاب ياسر حديثه "أشكر كل الجماهير المصرية وخاصة جماهير الزمالك على الدعم والمساندة وأعد الجميع بالعودة بشكل أقوى".

يذكر أن منتخبا مصر والأردن اتفقا إنهاء المباراة في الربع الثالث بعد إصابة مهاب ياسر عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفراعنة بنتيجة 58-45.

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