سباحة - فريدة عثمان إلى نهائي بطولة العالم 50 متر فراشة
الخميس، 23 يونيو 2022 - 22:53
كتب : FilGoal
تأهلت فريدة عثمان إلى نهائي 50 متر فراشة في بطولة العالم 2022 والمقامة في بودابست عاصمة المجر في نسختها التاسعة عشر.
وحققت فريدة زمنا قدره 25.46 ثانية لتتأهل إلى النهائي رفقة 8 سباحات أخرى كرابع أفضل زمن.
وحلت فريدة في المركز الثاني من السباق الثاني الذي خضته بفارق 0.5 جزء من الثانية خلف الفرنسية مالين هينيكي.
ويبدأ النهائي غدا الجمعة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وحصدت فريدة الميدالية البرونزية في آخر نسختين عامي 2017 و2019.
يذكر أن سباق 50 متر فراشة غير موجود في منافسات الأولمبياد.
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