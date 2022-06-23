الدوري السعودي – اتحاد جدة يفلت من كمين كارتيرون بمشاركة حجازي.. ويشعل صراع اللقب

تمسك اتحاد جدة بقيادة المدافع الدولي أحمد حجازي بحظوظه في الفوز بلقب الموسم الحالي من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحول اتحاد جدة تأخره بهدف إلى فوز على الاتفاق الذي يقوده باتريس كارتيرون بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي,

وسجل الألماني أمين يونس هدف الاتفاق الأول في الدقيقة "58" وعدل البرازيلي رومارينيو النتيجة في الدقيقة "73" وأضاف الثاني في الدقيقة "74" قبل أن يسجل المغربي عبدالرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة 87".

اتحاد جدة استعاد نغمة الانتصارات وحقق الفوز بعد خسارة الجولتين الماضيتين على يد الهلال والطائي.

أحداث المباراة

ضغط مبكر

اتحاد جدة بدأ المباراة بضغط مبكر على مرمى رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق وسدد عبدالعزيز البيشي تسديدة قوية انقذها الحارس الجزائري.

وأهدر رومارينيو فرصة هدف مؤكد بعد مراوغة لاعبي الاتفاق لكن رايس مبولحي أنقذ الموقف مجددا وحولها لركلة ركنية.

وسدد أحمد حجازي كرة قوية اصطدمت بدفاع نادي الاتفاق وتحولت إلى ركلة ركنية جديدة.

قمة الإثارة

أمين يونس وضع الاتفاق في المقدمة عند الدقيقة "58" بعد مراوغة مدافعي الاتحاد وتسديد الكرة في شباك مارسيلو جروهي.

اتحاد جدة انتظر حتى الدقيقة "73" واستفاد من لمس الكرة يد مدافع الاتفاق أيوب عبد اللاوي ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء نفذها رومارينيو ببراعة مسجلا التعادل.

دقيقة واحدة كانت كافية ليضيف النجم البرازيلي الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعد تمريرة عبدالرحمن العبود.

وترجم عبدالرزاق حمدالله هجمة مرتدة منظمة لنادي الاتحاد إلى هدف ثالث في الدقيقة "87" ليقضي على آمال الاتفاق.

فوز الاتحاد أشعل صدارة الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب متساويا مع الهلال قبل جولة واحدة من النهاية.

فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 31 في المركز 15 قبل الأخير بجدول الترتيب.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الباطن يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي فيما يلعب الهلال ضد الفيصلي.

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