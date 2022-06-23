الدوري السعودي - حجازي أساسي في مواجهة اتحاد جدة المرتقبة أمام الاتفاق

يعول المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي اتحاد جدة على المدافع الدولي المصري أحمد حجازي خلال المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق.

ويستضيف اتحاد جدة منافسه الاتفاق اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

كما يقود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله هجوم اتحاد جدة عقب تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني _ أحمد حجازي _ زياد الصحفي _ مهند الشنقيطي

الوسط: برونو هنريكي _ أندريه فيليبي _ عبدالعزيز البيشي _ رومارينيو _ عبدالرحمن العبود

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

حجازي شارك خلال 16 مباراة بالموسم الحالي من الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة وسجل 3 أهداف.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة مناصفة مع الهلال قبل جولتين من نهاية الدوري.

في المقابل يواجهة الهلال منافسه الفتح في التوقيت ذاته في مباراة مصيرية بصراع صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

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