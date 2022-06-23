الدوري السعودي - حجازي أساسي في مواجهة اتحاد جدة المرتقبة أمام الاتفاق

الخميس، 23 يونيو 2022 - 19:16

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

يعول المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي اتحاد جدة على المدافع الدولي المصري أحمد حجازي خلال المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق.

ويستضيف اتحاد جدة منافسه الاتفاق اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

كما يقود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله هجوم اتحاد جدة عقب تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

أخبار متعلقة
غزل المحلة يطالب بإعادة مباراة الأهلي.. ويهدد الرابطة بالانسحاب بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور قبل المباراة الحاسمة.. الجزائري مبولحي يلمح لنهاية مشواره مع الاتفاق السعودي فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني _ أحمد حجازي _ زياد الصحفي _ مهند الشنقيطي

الوسط: برونو هنريكي _ أندريه فيليبي _ عبدالعزيز البيشي _ رومارينيو _ عبدالرحمن العبود

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

حجازي شارك خلال 16 مباراة بالموسم الحالي من الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة وسجل 3 أهداف.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة مناصفة مع الهلال قبل جولتين من نهاية الدوري.

في المقابل يواجهة الهلال منافسه الفتح في التوقيت ذاته في مباراة مصيرية بصراع صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

اقرأ أيضا:

من هو حكم الأهلي وبيراميدز

تصريحات مثيرة لـ زيدان

جديد إصابة أكرم توفيق

أطباء مارادونا متهمون بقتله

تراجع مصر في التصنيف العالمي لـ فيفا

اتحاد جدة احمد حجازي الاتفاق السعودي
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)_ (0) الاتفاق.. الفتح (0) _ (0) الهلال.. الأول يضيع قبل المباراة الحاسمة.. الجزائري مبولحي يلمح لنهاية مشواره مع الاتفاق السعودي مباريات اليوم 23-6-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة مصيرية لـ حجازي في الدوري السعودي الرياضية السعودية: رودي جارسيا وافق على تدريب النصر السعودي تقرير سعودي: اتحاد جدة يحدد موقف حجازي والمحترفين الأكبر في تاريخ البطولة.. المغرب يسحق الصومال بـ 16 هدفا في كأس العرب لكرة الصالات ياسين براهيمي يرحل عن الريان.. ويستعد للانضمام لـ الغرافة الهلال السعودي لـ في الجول: عرض خرافي لـ ماتا؟ لا نرغب في ضمه من الأساس
أخر الأخبار
ما علاقة اليمين المتطرف؟ هينتريجير يعلن اعتزاله في سن 29 عاما 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
نادي بروكسي يتعاقد مع أحمد شكري 8 دقيقة | الدرجة الثانية
رومانو: تمت.. بوجبا يعود إلى يوفنتوس 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)_ (0) الاتفاق.. الفتح (0) _ (0) الهلال.. الأول يضيع 23 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف – كواليس صرف اتحاد الكرة لمستحقات جهاز المنتخب الأسبق بسبب شرط كيروش 30 دقيقة | منتخب مصر
موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم 35 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري السعودي - حجازي أساسي في مواجهة اتحاد جدة المرتقبة أمام الاتفاق 53 دقيقة | الوطن العربي
غزل المحلة يطالب بإعادة مباراة الأهلي.. ويهدد الرابطة بالانسحاب 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق