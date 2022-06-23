قبل المباراة الحاسمة.. الجزائري مبولحي يلمح لنهاية مشواره مع الاتفاق السعودي

ألمح الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي لنهاية مشواره مع نادي الاتفاق بنهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة.

وينتهي عقد رايس مبولحي مع الاتفاق بنهاية الموسم الحالي من الدوري السعودي يوم الإثنين المقبل.

وكتب مبولحي عبر حسابه على إنستجرام: " الرقصة الأخيرة" في إشارة إلى خوضه اللقاء الأخير مع الاتفاق على ملعبه ووسط جماهيره.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد ذكرت أن الاتفاق يدرس التخلي عن خدمات مبولحي بنهاية الموسم الحالي ودخل في مفاوضات مع عدد من حراس المرمى العرب لتعويض رحيله.

ويخوض الاتفاق آخر مبارياته خلال الموسم الحالي على ملعبه بالدمام أمام منافسه الاتحاد اليوم الخميس ضمن الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

فيما يلعب الاتفاق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق مباراة الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي ضد الفيحاء.

مبولحي انضم لصفوف الاتفاق في يناير 2018 وشارك خلال 108 مباراة واستقبلت شباكه 154 هدفا وحافظ على نظافة شباكه خلال 27 مباراة.

ويحتل الاتفاق المركز الـ12 في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الرائد أقرب الفرق المهددة بالهبوط.

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