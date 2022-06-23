للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي عن تعاقده مع كي جانا هوفر قادمًا من ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.

وينضم جانا هوفر لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، دون وجود خيار الشراء في العقد.

وصرّح جانا هوفر عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بقدومي هنا، لقد تحمست عندما ظهرت إمكانية الانضمام إلى أيندهوفن وقد تحدثت مع المدرب رود فان نيسلتروي، كان الأمر واضحًا لي أنني أريد اللعب هنا".

وأضاف: "لقد لعبت وتدربت في المستوى العالي بالدوري الإنجليزي، وأيندهوفن ينافس على الألقاب في هولندا ويلعب في أوروبا، أتطلع للتجربة الجديدة".

Back in his home country with @premierleague experience 💼 Let’s take big steps together 👣#TheKiJanaWay — PSV (@PSV) June 23, 2022

وبات جانا هوفر ثالث الصفقات الصيفية لـ أيندهوفن بعد الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيز الذي انضم من نيس، والحارس الهولندي بوي فاترمان الذي جاء من كريت اليوناني.

جانا هوفر (21 عامًا) يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وبدأ جانا هوفر مسيرته في ناشئي ألكمار ثم أياكس أمستردام، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2018، وخاض مع الفريق الأول للريدز 4 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل جانا هوفر إلى ولفرهامبتون في صيف 2020 مقابل 10 ملايين يورو، لكنه لم يخض معه إلا 25 مباراة إجمالًا في مختلف المسابقات.

ولم يخض جانا هوفر إلا 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقضى أغلب الموسم على مقاعد البدلاء.

اللاعب الهولندي ينحدر من أصل سورينامي، لكنه لم يمثّل أي منتخب على مستوى الفريق الأول حتى اللحظة.

اقرأ أيضا:

من هو حكم الأهلي وبيراميدز

تصريحات مثيرة لـ زيدان

جديد إصابة أكرم توفيق

أطباء مارادونا متهمون بقتله

تراجع مصر في التصنيف العالمي لـ فيفا