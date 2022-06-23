للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن

الخميس، 23 يونيو 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

كي جانا هوفر - أيندهوفن

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي عن تعاقده مع كي جانا هوفر قادمًا من ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.

وينضم جانا هوفر لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، دون وجود خيار الشراء في العقد.

وصرّح جانا هوفر عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بقدومي هنا، لقد تحمست عندما ظهرت إمكانية الانضمام إلى أيندهوفن وقد تحدثت مع المدرب رود فان نيسلتروي، كان الأمر واضحًا لي أنني أريد اللعب هنا".

وأضاف: "لقد لعبت وتدربت في المستوى العالي بالدوري الإنجليزي، وأيندهوفن ينافس على الألقاب في هولندا ويلعب في أوروبا، أتطلع للتجربة الجديدة".

وبات جانا هوفر ثالث الصفقات الصيفية لـ أيندهوفن بعد الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيز الذي انضم من نيس، والحارس الهولندي بوي فاترمان الذي جاء من كريت اليوناني.

جانا هوفر (21 عامًا) يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وبدأ جانا هوفر مسيرته في ناشئي ألكمار ثم أياكس أمستردام، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2018، وخاض مع الفريق الأول للريدز 4 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل جانا هوفر إلى ولفرهامبتون في صيف 2020 مقابل 10 ملايين يورو، لكنه لم يخض معه إلا 25 مباراة إجمالًا في مختلف المسابقات.

ولم يخض جانا هوفر إلا 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقضى أغلب الموسم على مقاعد البدلاء.

اللاعب الهولندي ينحدر من أصل سورينامي، لكنه لم يمثّل أي منتخب على مستوى الفريق الأول حتى اللحظة.

اقرأ أيضا:

من هو حكم الأهلي وبيراميدز

تصريحات مثيرة لـ زيدان

جديد إصابة أكرم توفيق

أطباء مارادونا متهمون بقتله

تراجع مصر في التصنيف العالمي لـ فيفا

ولفرهامبتون أيندهوفن
نرشح لكم
بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022 في عيد ميلاده الـ50.. أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان الكروية والتدريبية هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟ بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه رويترز: محاكمة الطاقم الطبي لـ مارادونا بتهمة القتل غير العمد سكاي: تشيلسي مهتم بضم دي ليخت.. ويوفنتوس يسعى لتجديد عقده توتوسبورت: ميلان يسعى لزيادة ميزانية سوق الانتقالات ببيع ثلاثة لاعبين
أخر الأخبار
بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل المباراة الحاسمة.. الجزائري مبولحي يلمح لنهاية مشواره مع الاتفاق السعودي 55 دقيقة | الوطن العربي
في عيد ميلاده الـ50.. أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان الكروية والتدريبية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإسباني - ريال مدريد يواجه ألميريا في الافتتاح وبرشلونة ضد فايكانو.. موعد الكلاسيكو ودربيات 2022-23 ساعة | الدوري الإسباني
هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق