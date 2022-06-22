توتو سبورت: تشيلسي قد ينافس مانشستر يونايتد على ضم رابيو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

انضم تشيلسي لسباق التعاقد مع أدريان رابيو لاعب يوفنتوس وفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى رغبة إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب لتدعيم وسط الملعب ولتعويض رحيل نيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وبول بوجبا.

وفقا للصحيفة فإن توماس توخيل مدرب تشيلسي قد أخبر الإدارة برغبته في التعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 27 عاما خصوصا وأنه يعرفه جيدا من خلال فترة عمله في باريس سان جيرمان والذي تحدث معه بالفعل لمناقشة وضعه وفقا لتوتو سبورت.

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وينتهي تعاقد رابيو مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

ويرغب يوفنتوس في الحصول على 20 مليون يورو مقابل الحصول على اللاعب على الرغم من تبقي موسم واحد فقط في عقده.

ويرغب رابيو في الانضمام لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا لذلك ستكون فرصة تشيلسي أكبر في الحصول على اللاعب.

كانت بعض التقارير أيضا قد أشارت إلى إمكانية انضمام اللاعب إلى أتليتكو مدريد في صفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات ألفارو موراتا بشكل نهائي.

لاعب الوسط الفرنسي شارك خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس في 45 مباراة وخلالهم صنع هدفين ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

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