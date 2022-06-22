قبل عام على نهاية عقده.. يانمات يعتزل ويصبح مديرا تقنيا لـ أدو دين هاج

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

داريل يانمات

علق داريل يانمات لاعب أدو دين هاج الهولندي حذاءه وأصبح المدير التقني للنادي لمدة عامين.

الظهير الهولندي تبقى في عقده موسم آخر لكنه فضل بحسب موقع النادي البدء والتركيز سريعا على مستقبله المهني عقب الاعتزال.

يانمات (32 عاما) بدأ مسيرته مع أدو دين هاج ومن ثم انتقل إلى هيرنفين وفينيورد ونيوكاسل يونايتد ثم واتفورد قبل أن يعود مرة أخرى من حيث بدأ في 2020.

الظهير الأيمن الهولندي ارتدى قميص الطواحين البرتقالية في 34 مباراة دولية وحصد المركز الثالث في كأس العالم 2014.

وقال إدوين رينتشيس المدير الإداري لموقع النادي: "تحدثنا في الفترة الماضية مع داريل عن مستقبله، كان لديه موسما في عقده، لكنه أراد التركيز على الجزء الثاني من مسيرته المهنية، نراه مرشحا مثاليا لهذا المنصب بسبب ماضيه في النادي والشبكة التي بناها".

وأضاف "مقتنعون أنه سيحقق المطلوب منه بشكل جيد، سعداء بالإبقاء على رجل حقيقي وسنعطيه المساحة من أجل التطور".

(L-R)

من جانبه تحدث يانمات قائلا: "لم أندم على عودتي إلى النادي منذ عام ونصف، رغم أن لدي موسم في عقدي، شعرت بالشكوك حول إمكانية استمراري كلاعب كرة قدم".

وأكمل "طموحي أن أبقى مستمرا في عالم كرة القدم، لكن في دور مختلف، عندما سنحت لي الفرص لم أتردد، أنا سعيد بالفرصة وأشكر النادي على ثقته بي".

وأتم "في هذا المنصب سأكون قادرا على الحصول على خبرات جديدة في كرة القدم، والعلاقات التي بنيتها في مسيرتي الرياضية ستكون مثالية للاتخاذ الخطوة".

ولم يحصد يانمات أي لقب في مسيرته الكروية واكتفى بوصافة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-19 مع واتفورد وأفضل لاعب في عام 2015 بنادي نيوكاسل يونايتد.

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