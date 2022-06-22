مدير بايرن: هذه أسباب رغبتنا في ضم ماني

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول في بايرن ميونيخ

يؤمن حسن صالح حميديتش مدير بايرن ميونيخ بأن ساديو ماني نجم ليفربول الذي سينضم لفريقه، وصل إلى النادي البافاري في قمة مستواه.

وخضع ماني البالغ من العمر 30 عاما للكشف الطبي في ألمانيا تمهيدا للانتقال إلى بايرن ميونيخ، ومن المنتظر أن يعلن النادي ضم اللاعب رسميا يوم الأربعاء.

وقال حميديتش في تصريحات لجريدة بيلد: "ساديو ماني في ذروة مسيرته، في عمر رائع، ولقد وصل إلى مستويات عظيمة، كما أنه متعطش للألقاب".

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وأضاف "سينضم إلى النادي المناسب تماما له. نحن جميعا فخورون وسعداء لأن مثل هذا النجم العالمي سيأتي إلى بايرن ميونيخ".

وتابع "ماني كان يرغب في الانتقال لبايرن منذ الدقيقة الأولى. هذا يعني الكثير لنا جميعا، بالنسبة لي وللفريق وللمدرب وللنادي بأكمله".

وأكمل مدير بايرن "إقناع مثل هذا اللاعب بالانضمام لنادينا أمر رائع".

وحول تأثير انضمام ماني على الرحيل المحتمل لروبرت ليفاندوفسكي، أوضح حميديتش "موقفنا واضح، روبرت لديه عقد معنا حتى صيف 2023".

وحين سئل هل سيبقى بايرن حازما في موقفه حتى لو عرض برشلونة 50 مليون يورو لضم ليفا كما هو متوقع؟ رد قائلا "أنا لا أفكر في ذلك. أتوقع أن أرى روبرت في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 12 يوليو المقبل".

وأتم "هل نضم لاعبين جدد؟ فترة الانتقالات تمتد حتى 31 أغسطس. سنظل ننظر حولنا ونستمر في مراقبة كل شيء".

واتفق بايرن مع ليفربول على ضم البالغ من العمر 30 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووصل ماني إلى مطار ميونيخ في الـ11:30 من صباح الثلاثاء.

وانتقل النجم السنغالي سريعا إلى المستشفى التي خضع فيها للكشف الطبي مع بايرن.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم الأربعاء.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

وتشير العديد من التقارير إلى أن ماني سيوقع مع بايرن حتى موسم 2025.

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

بايرن ضم ثنائي أياكس نصير مزراوي وريان جرفنبرخ هذا الصيف.

فيما وافق ليفربول على رحيل ماني بعدما نجح في ضم بديله داروين نونيز من بنفيكا.

صفقة نونيز كلفت ليفربول 75 مليون يورو + 25 مليون يورو كإضافات، وفقا لأداء اللاعب.

من جهته، يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبه الجديد داروين نونيز يملك كل صفات المهاجم الذي يبحث عنه الريدز.

وقال كلوب لموقع ناديه: "داروين لاعب رائع. هو بالفعل جيد ولكن هناك إمكانيات كبيرة يمكنها أن تتحسن".

وأضاف "يمكننا الاستفادة من رغبته وتعطشه ليكون أفضل مما هو عليه الآن بجانب إيمانه بمشروعنا وما نتطلع إلى القيام به".

وواصل "نونيز يعتقد أننا نلائمه ونعتقد أنه الشخص المناسب لنا. لديه كل ما نبحث عنه. يمكنه ضبط الإيقاع، جلب الطاقة، تهديد المنافسين. إنه شرس هجوميا وحركته ديناميكية. هو يلعب بدون خوف، كما أنه قوي. أعلم أنه سيثير حماس جماهيرنا".

واستمر "لدينا خيارات هجومية رائعة بالفعل وهو بات جزءا منها الآن. لا يوجد أي ضغط عليه إطلاقًا. لقد وقع لفترة طويلة ونعتزم رعاية موهبته ورؤيتها تنمو".

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