الرياضية السعودية: رودي جارسيا وافق على تدريب النصر السعودي

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

رودي جارسيا

يقترب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب النصر السعودي.

رودي جارسيا هو أحد المرشحين المحتملين لخلافة بيتسو موسيماني في تدريب الأهلي حيث تنطبق عليه المواصفات التي تراها إدارة الأحمر لمستقبل الفريق. (طالع التفاصيل).

وبحسب موقع "الرياضية" السعودية فأن الفرنسي أعطى موافقة شفهية للنادي السعودي.

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وأضاف التقرير "تجري حاليا دراسة بنود العقد بين الطرفين قبل إتمام الاتفاق والتوقيع النهائي".

الأرجنتيني ميجيل آنخيل روسو يتولى تدريب النصر في الوقت الحالي وينتهي تعاقده بنهاية منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين نهاية الشهر الجاري.

جارسيا (58 عاما) لم يسبق له خوض تجربة التدريب في الشرق الأوسط من قبل، وسبق له تدريب أندية ليل ومارسيليا وليون ودجيون ولو مان وسانت إيتيان في فرنسا وروما الإيطالي.

وأوضح التقرير أن إدارة العالمي السعودي تقدمت في وقت سابق بعرض للفرنسي برونو جينسيو، مدرب ستاد رين الفرنسي، وأفضل مدرب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعدما حل رابعا.

ويملك جينسيو تجارب عديدة في مشواره التدريبي، حيث أشرف على ليون ورين الفرنسيين، وبكين جوان الصيني، وكان قريبا من قيادة فريق الهلال السعودي عام 2019 بعد إقالة البرتغالي جورج جيسوس.

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