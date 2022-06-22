مؤتمر تيفيز الأول كمدرب: أنطونيو كونتي قدوتي.. وأود أن ينضم دي ماريا إلى روزاريو سنترال

تحدث كارلوس تيفيز المدير الفني لـ روزاريو سنترال عن أنطونيو كونتي وإمكانية ضم أنخيل دي ماريا لصفوف الفريق في المؤتمر الصحفي الأول عقب توليه المهمة.

وبعد أيام قليلة من إعلان اعتزاله أصبح تيفيز مديرا فنيا للفريق الأرجنتيني.

وقال "حصلت على 3-4 عروض، لكن الإضافة لهذا العرض كان المشجعين، إذا لعبنا بشكل جيد سنجعل الجماهير تتسبب في تشجيع أكبر، لدي ثقة كاملة في المجموعة وبإمكاننا تقديم شيء جيد".

وأردف "وافقت على العرض، وفي البداية كان عليّ أن اتأكد من القائمة المتاحة، أثق في كل اللاعبين كثيرا ولم أطلب بعد إتمام صفقات".

وواصل "توقفت عن اللعب منذ عام، عندما كان المدرب يأتي ويطلب ضم صفقات جديدة لم أكن أحب ذلك، لذلك أود رؤية ما سيُظهره اللاعبين في البداية".

وأكمل عن أنطونيو كونتي قائلا: "تعلمت منه الكثير، هو قدوة، سأحاول أن أجعل فريقي يقدم نصف ما يفعله".

وتدرب تيفيز تحت قيادة كونتي في أول مواسمه مع يوفنتوس وخاض 48 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وصنع 10 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي.

وأتم عن إمكانية ضم أنخيل دي ماريا قال: "لم أتحدث مع دي ماريا، أود أن ينضم إلى فريقي ومن لا يود ذلك، عندما تصبح الأمور اهدأ سأتحدث معه وسنرى ماذا يريد، يعرف أولوياته، سيكون هذا أمرا إيجابيا للفريق وخبرة يتم تحويلها لهم".

دي ماريا بدأ مسيرته في روازريو سنترال وتدرج في صفوف الناشئين والشباب حتى الفريق الأول بين 1992 وحتى 2007 قبل أن ينتقل لبنفيكا ثم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

الجناح البالغ 34 عاما انتهى تعاقده مع الفريق الباريسي وارتبط اسمه بأكثر من فريق لمواصلة مشواره في أوروبا أبرزها يوفنتوس.

وانطلق الدوري الأرجنتيني مطلع الشهر الجاري والمكون من 28 فريقا.

ولم يفز روزاريو سنترال سوى في مباراة واحدة وجمع 4 نقاط في أربع مباريات.

ويقع روزاريو سنترال في المركز الـ22 بالدوري الأرجنتيني عقب مرور أربع جولات.

ويبتعد روزاريو عن المركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط.

وستكون أول مباراة للدولي الأرجنتيني السابق ضد فيليز سارسفيلد في الجولة الخامسة من الدوري صباح السبت المقبل.

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