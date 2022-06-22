وكيل صلاح السابق: حسن شحاتة رفض انضمامه إلى الزمالك بسبب إسلام عوض

كشف تامر يسري وكيل محمد صلاح السابق عن أسباب فشل انضمامه للزمالك في 2012 وقبل الانضمام لبازل السويسري في بداية مشواره الاحترافي.

محمد صلاح النادي : ليفربول الزمالك

وقال يسري في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أثناء وجود صلاح في المقاولون العرب عقدت جلسة مع عبد الله جورج مدير التعاقدات بنادي الزمالك في تلك الفترة ومحمد صلاح في الأسبوع الأخير من شهر يناير عام 2012 من أجل التفاوض للانضمام للزمالك مقابل 800 ألف جنيه في الموسم".

وأضاف "اتفقنا على أن يتركه الزمالك يرحل في حال وصله أي عرض للاحتراف مقابل مليون ونصف يورو".

وتابع "الجلسة سارت بشكل جيد وتحدثنا مع إسماعيل يوسف المدرب المساعد للفريق وكان من المفترض أن يذهب الزمالك في اليوم التالي للتفاوض مع المقاولون ولكن فوجئنا في تلك الليلة بتصريح ممدوح عباس رئيس الزمالك بأن محمد صلاح يحتاج إلى بعض الوقت لكي ينصهر في بوتقة الزمالك".

واصل "فوجئنا بأن ذلك الرأي لم يكن لممدوح عباس فقط ولكن رأي حسن شحاتة مدرب الزمالك أيضا".

وأردف "حينها أخبرني عبد الله جورج بأن حسن شحاتة قال (لو انضم صلاح ساضطر لرفع راتب محمد إبراهيم وعمر جابر من 400 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه وهو لن يكون مؤثرا بشكل كبير معي وأفضل أن أضم أحد الجاهزين)، وكان ذلك اللاعب هو إسلام عوض في ذلك الوقت وذلك كان سبب تصريح ممدوح عباس بناء على رأيه ورأي حسن شحاته".

وأتم "في اليوم التالي تحدث معي صلاح وأخبرني بأن تلك الجلسة كان من المفترض أن تكون سرية ثم أخبرني بأن هؤلاء الناس سيشاهدون ما سأصل إليه".

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بعدها انضم صلاح إلى بازل في صيف 2012، ومنه إلى تشيلسي ثم فيورينتينا وروما.

وفي مثل هذا اليوم 22 يونيو قبل خمس سنوات انضم صلاح إلى صفوف ليفربول ليسجل مع الفريق 156 هدفا ويصنع 63 آخرين ويتوج بست بطولات.

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