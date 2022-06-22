وكيل صلاح السابق: حسن شحاتة رفض انضمامه إلى الزمالك بسبب إسلام عوض

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 11:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف تامر يسري وكيل محمد صلاح السابق عن أسباب فشل انضمامه للزمالك في 2012 وقبل الانضمام لبازل السويسري في بداية مشواره الاحترافي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الزمالك

وقال يسري في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أثناء وجود صلاح في المقاولون العرب عقدت جلسة مع عبد الله جورج مدير التعاقدات بنادي الزمالك في تلك الفترة ومحمد صلاح في الأسبوع الأخير من شهر يناير عام 2012 من أجل التفاوض للانضمام للزمالك مقابل 800 ألف جنيه في الموسم".

وأضاف "اتفقنا على أن يتركه الزمالك يرحل في حال وصله أي عرض للاحتراف مقابل مليون ونصف يورو".

أخبار متعلقة
هيثم عرابي: هذه حقيقة رحيل بيبو عن أسوان.. ورضا شحاتة ضمن أولويتنا نهاية مشوار 12 عاما.. المرأة الأقوى في عالم الرياضة ترحل عن تشيلسي جروس: أفتقد جميع لاعبي الزمالك.. وتدريب منتخب مصر سيكون فرصة رائعة مواعيد مباريات اليوم 22-6-2022.. مواجهات هامة لثلاثي القمة في الدوري المصري

وتابع "الجلسة سارت بشكل جيد وتحدثنا مع إسماعيل يوسف المدرب المساعد للفريق وكان من المفترض أن يذهب الزمالك في اليوم التالي للتفاوض مع المقاولون ولكن فوجئنا في تلك الليلة بتصريح ممدوح عباس رئيس الزمالك بأن محمد صلاح يحتاج إلى بعض الوقت لكي ينصهر في بوتقة الزمالك".

واصل "فوجئنا بأن ذلك الرأي لم يكن لممدوح عباس فقط ولكن رأي حسن شحاتة مدرب الزمالك أيضا".

وأردف "حينها أخبرني عبد الله جورج بأن حسن شحاتة قال (لو انضم صلاح ساضطر لرفع راتب محمد إبراهيم وعمر جابر من 400 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه وهو لن يكون مؤثرا بشكل كبير معي وأفضل أن أضم أحد الجاهزين)، وكان ذلك اللاعب هو إسلام عوض في ذلك الوقت وذلك كان سبب تصريح ممدوح عباس بناء على رأيه ورأي حسن شحاته".

وأتم "في اليوم التالي تحدث معي صلاح وأخبرني بأن تلك الجلسة كان من المفترض أن تكون سرية ثم أخبرني بأن هؤلاء الناس سيشاهدون ما سأصل إليه".

بعدها انضم صلاح إلى بازل في صيف 2012، ومنه إلى تشيلسي ثم فيورينتينا وروما.

وفي مثل هذا اليوم 22 يونيو قبل خمس سنوات انضم صلاح إلى صفوف ليفربول ليسجل مع الفريق 156 هدفا ويصنع 63 آخرين ويتوج بست بطولات.

اقرأ أيضا

غيابات الأهلي أمام المحلة

غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي

جروس يعلق على تدريب منتخب مصر

عضو إدارة الزمالك: طارق حامد خذلنا والحكام ظلمونا

محمد صلاح الزمالك
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كيروش لم يطلب 200 ألف دولار.. ومستجدات التفاوض حسن شحاتة يوضح حقيقة تصريحاته ضد محمد صلاح هيثم عرابي: هذه حقيقة رحيل بيبو عن أسوان.. ورضا شحاتة ضمن أولويتنا مواعيد مباريات اليوم 22-6-2022.. مواجهات هامة لثلاثي القمة في الدوري المصري جروس: أفتقد جميع لاعبي الزمالك.. وتدريب منتخب مصر سيكون فرصة رائعة تعرف على جميع غيابات الأهلي أمام غزل المحلة جمال عبد الحميد: طارق حامد خذلنا أمام الأهلي.. والحكام ظلمونا في القمة أحمد مرتضى: الزمالك لن يترك حقة في أزمة أنس أسامة.. وقضية معروف يوسف انتهت
أخر الأخبار
الفلكي لم تكن البداية.. الإسكندرية عرفت كرة القدم الخماسية قبل 125 عاما 25 دقيقة | تقرير في الجول
كرة طائرة - مدرب منتخب مصر لـ في الجول: قرار إقالتي؟ لا أعلم شيئا 33 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي.. وتحديد موعد العملية الجراحية 44 دقيقة | كرة سلة
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كيروش لم يطلب 200 ألف دولار.. ومستجدات التفاوض 48 دقيقة | الكرة المصرية
حوار ماني الوداعي - عن أفضل لحظة وهدف مع ليفربول وعلاقته بـ صلاح وفيرمينو ساعة | الدوري الإنجليزي
توتو سبورت: تشيلسي قد ينافس مانشستر يونايتد على ضم رابيو ساعة | ميركاتو
ماني بافاري.. بايرن ميونيخ يضم ساديو حتى 2025 2 ساعة | ميركاتو
أهم لحظات محمد صلاح مع ليفربول في 5 سنوات 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي