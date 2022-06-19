مدرب الاتحاد: وضع الفريق غير جيد وهذا يضع اللاعبين تحت ضغط

الأحد، 19 يونيو 2022 - 12:19

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيراميدز

يرى علاء عبد الغني المدرب العام للاتحاد السكندري أن الأهم في الفترة المقبلة هو حصد أكبر عدد من النقاط للارتقاء بالفريق في جدول ترتيب الدوري المصري.

وفاز الاتحاد السكندري على مصر للمقاصة بهدف دون رد، في الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وقال عبد الغني عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهم هو حصد النقاط الثلاثة في المباريات المتبقية، والخوف من خسارة النقاط يؤدي إلى التراجع للدفاع في بعض الفترات".

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وأضاف "طريقة اللعبة الجديدة 3-5-2 ساعدت اللاعبين في الظهور بشكل أفضل".

وواصل "وضع الفريق الحالي غير جيد لأن الاتحاد السكندري من الأندية الكبيرة وهذا يضع اللاعبين تحت ضغط".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني عندما تولى قيادة الاتحاد لم يجد أي مهاجم في قائمة الفريق سوى مابولولو وهو يعاني من إصابة حاليا".

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